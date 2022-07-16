Три человека погибли при обстреле Донецка украинскими боевиками

Три человека погибли в результате обстрела украинскими боевиками Петровского района Донецка. Об этом сообщили 16 июля в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

«В результате обстрела погибли три человека и еще два мирных жителя получили ранения», — говорится в сообщении.

По последней информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), последний обстрел Петровского района Донецка был зафиксирован в 05:45 утра (время совпадает с мск). Тогда украинские боевики выпустили шесть снарядов калибром 155 мм.

Ранее, в субботу, в штабе теробороны ДНР сообщили об обстреле украинскими боевиками Киевского района Донецка. Под обстрел попала семья: женщина погибла, мужчина и ребенок ранены.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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