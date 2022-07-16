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Украина пригрозила западным банкам исками за финансирование нефти РФ

FT: Украина пригрозила западным банкам судом из-за финансирования российской нефти
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Украинское правительство потребовало от американских и европейских банков разорвать связи с компаниями, которые занимаются торговлей российской нефтью. В противном случае их ждут иски в Международном уголовном суде (МУС). Об этом сообщила газета Financial Times (FT) 15 июля.

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Советник президента Украины Олег Устенко направил письма руководителям американского банка JPMorgan Chase Джеймсу Даймону и британской финансовой группы HSBC Ноэлю Куину. Также послания пришли на адрес американского Citigroup и французской финансовой группы Credit Agricole. Устенко потребовал прекратить финансирование торгующих российской нефтью компаний, а также продать свои доли в «Газпроме» и «Роснефти».

В интервью FT Устенко сообщил, что министерство юстиции Украины намерено подать иски против банков в МУС после завершения спецоперации. Также он добавил, что украинские спецслужбы уже собирают информацию о поддержке западными финансовыми корпорациями российской нефтегазовой промышленности.

МУС не имеет права расследовать или привлекать к суду правительства или корпорации, однако обладает полномочиями делать это в отношении физлиц в этих структурах, уточнили в FT.

Кроме того, в JPMorgan Chase газете рассказали, что банк осуществляет антироссийские санкции. Citigroup и Credit Agricole также повторили прежние заявления о прекращении деятельности в России.

13 июля советник президента Украины Устенко заявил, что его стране требуется ежемесячно $9 млрд, чтобы покрывать дефицит бюджета. По его словам, без внешней поддержки страну ждет экономическая катастрофа.

За день до этого первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что Совет Евросоюза (ЕС) утвердил макрофинансовый кредит для Украины в €1 млрд в рамках программы экстренной помощи.

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