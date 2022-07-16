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В Раде обеспокоились возможным вводом войск Венгрии в Закарпатье

Депутат Рады Бужанский: Будапешт может ввести войска в Закарпатье для защиты венгров
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Венгрия может ввести войска в Закарпатье несмотря на то, что Украина выступает против этого, заявил в Telegram-канале депутат Рады Максим Бужанский в пятницу, 15 июля.

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Он написал это в ответ на слова министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто о сценарии «военной чрезвычайной ситуации», который есть у Будапешта на случай, если придется защищать Венгрию.

Бужанский считает, что украинский МИД должен потребовать объяснений у своих коллег из Будапешта.

«Я думаю, что украинский МИД должен немедленно потребовать объяснений у венгерских коллег относительно того, от кого и каким образом собрались спасать на украинской территории 150 тыс. украинских венгров», — заявил депутат.

Он подчеркнул, что видит в таких заявлениях намек на события 17 сентября 1939 года, когда начался Польский поход Красной армии.

14 июля глава минобороны Венгрии Кристоф Салаи-Бобровнички заявил, что поручил усилить боеготовность армии и провести интенсивные учения в разных частях страны. Министр отметил, что сейчас страна сталкивается с беспрецедентными вызовами безопасности в связи с продолжающимся конфликтом вокруг Украины, а также наплывом нелегальных мигрантов. Он подчеркнул, что другие страны Европы уже реагируют на эти вызовы.

8 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс должен гарантировать, что конфликт вокруг Украины не выйдет за пределы этой страны. Он также заверил, что НАТО готова защищать «каждый дюйм территории альянса».

24 февраля президент России объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. Она преследует несколько целей — защиту мирного населения ДНР и ЛНР, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, два последних аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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