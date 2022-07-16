В Раде обеспокоились возможным вводом войск Венгрии в Закарпатье

Венгрия может ввести войска в Закарпатье несмотря на то, что Украина выступает против этого, заявил в Telegram-канале депутат Рады Максим Бужанский в пятницу, 15 июля.

Он написал это в ответ на слова министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто о сценарии «военной чрезвычайной ситуации», который есть у Будапешта на случай, если придется защищать Венгрию.

Бужанский считает, что украинский МИД должен потребовать объяснений у своих коллег из Будапешта.

«Я думаю, что украинский МИД должен немедленно потребовать объяснений у венгерских коллег относительно того, от кого и каким образом собрались спасать на украинской территории 150 тыс. украинских венгров», — заявил депутат.

Он подчеркнул, что видит в таких заявлениях намек на события 17 сентября 1939 года, когда начался Польский поход Красной армии.

14 июля глава минобороны Венгрии Кристоф Салаи-Бобровнички заявил, что поручил усилить боеготовность армии и провести интенсивные учения в разных частях страны. Министр отметил, что сейчас страна сталкивается с беспрецедентными вызовами безопасности в связи с продолжающимся конфликтом вокруг Украины, а также наплывом нелегальных мигрантов. Он подчеркнул, что другие страны Европы уже реагируют на эти вызовы.

8 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс должен гарантировать, что конфликт вокруг Украин ы не выйдет за пределы этой страны. Он также заверил, что НАТО готова защищать «каждый дюйм территории альянса».

24 февраля президент России объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. Она преследует несколько целей — защиту мирного населения ДНР и ЛНР, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, два последних аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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