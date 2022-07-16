Астрономы обнаружили похожий на сердцебиение сигнал далекой галактики

Астрономы из Массачусетского технологического института (MIT) обнаружили регулярный и ритмичный радиосигнал, напоминающий сердцебиение, из далекой галактики, пишет 15 июля портал Insider Paper.

Сигнал классифицировали как быстрый радиовсплеск, то есть сильный всплеск радиоволн неизвестного астрофизического происхождения. Новый сигнал получил название FRB 20191221A и длится около трех секунд, что в 1000 раз дольше, чем средний радиовсплеск.

«Во Вселенной не так много вещей, которые излучают строго периодические сигналы. Примеры, которые мы знаем в нашей собственной галактике, это радиопульсары и магнетары, которые вращаются и производят лучевое излучение, подобное маяку. И мы думаем, что этот новый сигнал может быть магнитаром или пульсаром на астероидах», — рассказал постдокторант Института астрофизики и космических исследований имени Кавли при Массачусетском технологическом институте Даниэле Мичилли.

Он считает, что светящиеся вспышки были вызваны далеким радиопульсаром или магнетаром, который по неизвестным причинам испустил череду ярких вспышек во время редкого трехсекундного окна. Разница между новым сигналом и радиоизлучением наших галактических пульсаров и магнетаров заключается в том, что FRB 20191221A кажется в миллион раз ярче.

14 июня официальное издание министерства науки и технологий Китайской Народной Республики Science and Technology Daily сообщило о том, что китайская группа астрономов обнаружила «подозрительные» сигналы, которые якобы могут исходить от инопланетян.

Необычный сигнал нашли в архивных данных 2019 года, которые были получены пятисотметровым радиотелескопом FAST в Юго-Западном Китае.