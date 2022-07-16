МВД предложило по-новому оформлять трудовые договоры с мигрантами

МВД РФ предложило указывать в трудовом договоре между работодателями и мигрантами сведения о едином документе с электронным носителем, о действительной учетной записи в реестре иностранных работников и условиях оказания первой медицинской помощи, о чем стало известно 16 июля.

«В трудовом договоре с работником, являющимся иностранным гражданином или лицом без гражданства, указываются сведения о едином документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина на территории РФ, с электронным носителем информации <...>, действительной учетной записи в реестре иностранных работников», — приводит ТАСС выдержку из документа.

Инициатива МВД также предлагает включать в трудовые договоры мигрантов основания оказания медицинской помощи в течение срока действия трудового договора. Речь идет, в том числе, о реквизитах полисов ОМС и ДМС со сроком действия не менее года.

Сейчас в договоре с иностранным работником обязательно прописываются его имя, фамилия отчество и наименование работодателя, сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работодателя, ИНН, место и дата заключения трудового договора.

Также в нем должны быть отражены трудовые функции работника, дата начала работы, условия оплаты труда, режим рабочего времени и времени отдыха. Данные условия планируется оставить в трудовом договоре.

Президент России Владимир Путин 14 июля подписал закон о расширении круга получателей услуги по содействию безработным в переезде для трудоустройства. Содействие в переезде для трудоустройства смогут получить граждане, зарегистрированные в службе занятости как ищущие работу и готовые переехать для трудоустройства.