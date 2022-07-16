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Киодо: правительство Японии настроено на сохранение своей доли в проекте «Сахалин-2»

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Правительство Японии ведет переговоры с компаниями Mitsui и Mitsubishi по поводу сохранения их доли в проекте «Сахалин-2» после решения РФ сделать оператором российское юрлицо. Информация об этом появилась на сайте газеты Nikkei в субботу, 16 июля.

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«У компаний есть доли, поэтому мы договорились, что они должны крепко их удерживать», — заявил журналистам министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда после встречи с премьер-министром Фумио Кисидой.

О процессе согласования долей с японскими компаниями-участниками проекта — Mitsui и Mitsubishi сообщило и агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

Во вторник, 5 июля, министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси рассказал об отправке дипмиссии России запроса на пояснение относительно указа президента страны Владимира Путина о проекте «Сахалин-2». Тогда Хаяси отрицал важность завода для обеспечения стабильных энергопоставок для Токио.

4 июля заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Сэйдзи Кихара заявил, что Токио планирует отстаивать свои интересы в «Сахалине-2». В местном правительстве указали на важность данного проекта для обеспечения жителей электроэнергией и газом. 3 июля президент компании Mitsui O.S.K. Lines Такеши Хасимото подчеркнул, что государство продолжит закупать и перевозить российский газ из-за сложной ситуации в энергетической отрасли Японии.

Путин подписал указ о специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере 30 июня по причине недружественной политики западных государств. В документе предписана смена оператора «Сахалин-2» на новое юридическое лицо, которому перейдут права и обязанности компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд». Имущество компании будет передано в собственность РФ с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору «Сахалина-2».

«Сахалин-2» — первый в России завод по производству сжиженного природного газа (СПГ). С 2009 года из ежегодно производимых 10 млн т газа около 60% приходится на Японию, что составляет почти весь ее импорт голубого топлива из РФ.

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