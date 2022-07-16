Американский сенатор призвал «закрыть» НАТО для постсоветских стран

Страны постсоветского пространства, которые еще не входят в НАТО, не примут в Североатлантический альянс, предположил сенатор США Рэнд Пол в статье для журнала American Conservative.

«Мы больше не можем праздно бросаться словами ради эмоциональной и политической выгоды. Когда мы обсуждаем расширение НАТО, нам должны четко дать понять, что оставшиеся страны, входившие в состав Советского Союза, не будут приняты в альянс», — написал Пол в опубликованном 14 июля материале.

Он добавил: Россия не потерпит размещения некоторых систем вооружения в Финляндии и подчеркнул, что, еще до начала спецоперации РФ в Донбассе, выступал против расширения НАТО на восток. По его мнению, это было излишней провокацией России.



Сенатор также напомнил о предупреждениях Москвы ответить в случае принятия Украины в НАТО. Среди стран, входящих в альянс и ранее бывших частью СССР, — Латвия, Литва и Эстония. Они присоединились к военному блоку после пятого расширения НАТО в 2004 году.

5 июля премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что страна первой из членов Североатлантического альянса (НАТО) подписала протоколы о вхождении в него Финляндии и Швеции. По его словам, после этого шага страны стали на шаг ближе к членству в альянсе.

О запуске процесса ратификации договоров о вступлении двух стран в альянс объявил ранее в этот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг. Подписать договоры должны все члены Североатлантического альянса. Генсек призвал ускорить процесс ратификации протоколов.

Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая. В МИД РФ критически отреагировали на это стремление, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет. Президент России Владимир Путин отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.