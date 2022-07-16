Реклама
Прямой эфир
Мир
США и Саудовская Аравия договорились стабилизировать мировой рыной энергоресурсов
Армия
Российские военнослужащие доставили 10 т гуманитарной помощи в Лисичанск
Общество
Синоптики спрогнозировали небольшие дожди в Москве и области 16 июля
Мир
Байден заявил о выводе миротворцев с острова Тиран в Красном море
Мир
Границу РФ с Финляндией после открытия пересекло более 5 тыс. человек
Мир
Эр-Рияд собрался проинвестировать создание сетей 5G и 6G в США
Общество
По факту крушения Ан-2 на Кубани возбуждено уголовное дело
Мир
США отказались от санкций против Индии за покупку российских С-400
Мир
Госдепартамент одобрил продажу ракет AIM-120 Норвегии
Мир
В Запорожье открылось 10 пунктов приема документов на гражданство РФ
Мир
Союзные силы РФ и республик Донбасса нанесли удары по нацбатальону «Правый сектор»
Сюжет:

Американский сенатор призвал «закрыть» НАТО для постсоветских стран

Американский сенатор Пол призвал не принимать постсоветские страны в состав НАТО
0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Страны постсоветского пространства, которые еще не входят в НАТО, не примут в Североатлантический альянс, предположил сенатор США Рэнд Пол в статье для журнала American Conservative.

Латвии очень НАТО: зачем страна зовет женщин в армию
Несмотря на тревожную ситуацию в демографии, власти решили вернуть обязательный призыв

«Мы больше не можем праздно бросаться словами ради эмоциональной и политической выгоды. Когда мы обсуждаем расширение НАТО, нам должны четко дать понять, что оставшиеся страны, входившие в состав Советского Союза, не будут приняты в альянс», — написал Пол в опубликованном 14 июля материале.

Он добавил: Россия не потерпит размещения некоторых систем вооружения в Финляндии и подчеркнул, что, еще до начала спецоперации РФ в Донбассе, выступал против расширения НАТО на восток. По его мнению, это было излишней провокацией России.

Сенатор также напомнил о предупреждениях Москвы ответить в случае принятия Украины в НАТО. Среди стран, входящих в альянс и ранее бывших частью СССР, — Латвия, Литва и Эстония. Они присоединились к военному блоку после пятого расширения НАТО в 2004 году.

5 июля премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что страна первой из членов Североатлантического альянса (НАТО) подписала протоколы о вхождении в него Финляндии и Швеции. По его словам, после этого шага страны стали на шаг ближе к членству в альянсе.

О запуске процесса ратификации договоров о вступлении двух стран в альянс объявил ранее в этот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг. Подписать договоры должны все члены Североатлантического альянса. Генсек призвал ускорить процесс ратификации протоколов.

Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая. В МИД РФ критически отреагировали на это стремление, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет. Президент России Владимир Путин отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022