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США потребовали экстрадиции мексиканского наркобарона Кинтеро

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Фото: REUTERS
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США будут добиваться незамедлительной экстрадиции мексиканского наркоборона Рафаэля Каро Кинтеро, чтобы судить его, предположительно, за причастность к убийству агента Управления по борьбе с наркотиками Энрике «Кики» Камарены. Об этом заявил Генеральный прокурор США Меррик Гарланд 15 июля.

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«Нет укрытия для тех, кто похищает, пытает и убивает представителей американских правоохранительных органов. Мы очень признательны мексиканским властям за задержание и арест Рафаэля Каро Кинтеро», — говорится на сайте министерства юстиции США.

Глубокую признательность мексиканским властям за поимку Каро Кинтеро также выразил американский генеральный прокурор.

О поимке Кинтеро стало известно ранее в этот день. Как отмечает The Guardian, задержание произошло после встречи президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора и президента США Джо Байдена.

Расцвет преступного сообщества «Картели Гвадалахары», основателем которого был Кинтеро, пришелся на 1970-е годы, когда преступники переправляли кокаин, героин и марихуану из Мексики в США, добавляет издание.

В Колумбии 18 апреля задержали главаря одной из банд наркокартеля «Клан залива» в стране.

В Бразилии в мае прошлого года задержали двух беглых итальянцев, один из которых, Рокко Морабито, в 2019 году сбежал из уругвайской тюрьмы.

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