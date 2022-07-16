Экономист рассказала о предстоящей зиме в Латвии без газа РФ

Отказ Латвии от российского определенным образом отразится на ситуации с энергопотреблением в стране. Об этом в беседе с «Известиями» в субботу, 16 июля, рассказала экономист Евгения Зайцева.

По словам эксперта, санкции уже в действии, но отказ от российского газа заработает с 1 января 2023 года. Для жителей Латвии это оставляет надежду на то, что к этой дате газохранилище страны будет наполнено полностью.

«Газохранилище вмещает 4 млрд кубов газа, выбрать оттуда можно только половину, но это стандарт для газохранилищ, что выбрать 100% оттуда нельзя. Можно выбрать только определенное количество. Вот из нашего газохранилища можно выбрать 50%, не больше, то есть два млрд кубов, если там полная загрузка, выбрать мы можем», — сказала экономист.

Зайцева отметила, что для Латвии этот объем практически полностью обеспечит энергопотребности сфер, где используется газ.

По ее словам, предстоящую зиму в Латвии, вероятно, переживут спокойно, однако непонятно, какую цену выставят потребителям власти. Экономист полагает, что бизнес повысит цены уже сейчас, из расчета подорожания следующей закупки топлива.

Ранее, 20 мая, министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что страна не собирается покупать российский газ. Это решение было принято латвийскими властями после начала спецоперации РФ по защите Донбасса, подчеркнул он.

22 апреля премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что Латвия, Литва и Эстония не желают покупать у России газ. Помимо этого, премьеры договорились о сотрудничестве, чтобы совместными усилиями обойти стороной дефицит энергоресурса.

До этого, 19 апреля, в информагентстве LETA со ссылкой на распоряжение правительства Латвии сообщили, что в стране ввели режим энергетического кризиса в сфере поставок нефтепродуктов до конца 2022 года. Указывалось, что запасов нефти в Латвии хватит на 90 дней для функционирования национальной экономики.

15 апреля вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что у Европы на данный момент нет альтернативы ресурсам России, судьба промышленности и самих европейцев зависит от рациональности ЕС. Полностью заместить российские нефть и газ в перспективе 5–10 лет вряд ли удастся.

Страны Запада вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля военную операцию по защите Донбасса. При этом инфляция и цены в странах ЕС и США уже бьют рекорды.

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