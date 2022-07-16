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Ученые назвали нарушающую когнитивные функции дозу алкоголя

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Когнитивные функции человека могут ухудшиться уже при употреблении от 700 мл алкоголя в неделю. Об этом говорится в исследовании ученых из Оксфордского университета. О выводах научной работы 14 июля пишет New Atlas.

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Команда ученых выяснила, что при потреблении более 700 мл алкогольных напитков в неделю в организме человека повышается уровень железа в областях мозга, связанных с контролем движений, обучением, познанием и эмоциями. Это ухудшает когнитивные функции и может привести к возникновению болезней Альцгеймера и Паркинсона.

В качестве профилактики пагубных последствий приема алкоголя ученые рекомендовали ограничить количество потребляемой спиртосодержащей продукции. В случае, если дальнейшие исследования подтвердят гипотезу ученых из Оксфорда, снизить риски помогут коррекция питания и прием пищевых добавок.

В исследовании приняли участие 21 тыс. человек. Они сообщили о количестве употребляемого алкоголя и прошли тест на когнитивные способности. Ученые также проанализировали снимки МРТ их головного мозга.

16 июля медицинский журнала The Lancet опубликовал исследование, в котором выявлены группы людей, кому употребление алкогольных напитков может быть полезно, а кто наиболее уязвим перед их воздействием на организм. Оказалось, что пользу может принести небольшое количество алкоголя людям старше 40 лет.

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