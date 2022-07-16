Стала известна причина смерти бывшей жены Дональда Трампа

Первая жена Дональда Трампа Ивана умерла из-за несчастного случая, сообщил главный судмедэксперт Нью-Йорка. Об этом написала газета The New York Times 15 июля со ссылкой на источники в правоохранительных структурах.

«Ивана Трамп скончалась от телесных повреждений», — говорится в заключении судмедэксперта.

Как отмечает издание, полиция проверяет, не могла ли женщина упасть с лестницы. Один из информаторов добавил, что в доме Иваны Трамп не было никаких признаков взлома.

Информация о смерти экс-супруги Дональда Трампа появилась 14 июля. Политик и бизнесмен в собственной социальной сетиTruth Social рассказал о смерти Иваны и о том, какой она ему запомнилась.

В американских СМИ сообщали, что Ивана была обнаружена у лестницы на первом этаже дома.

Брак с Иваны и Дональда Трампа продлился с 1977 по 1992 год. В браке у них родились трое детей: Дональд Трамп — младший, Иванка и Эрик.