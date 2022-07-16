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Появилось видео с места крушения самолета Ан-2 на Кубани

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В распоряжении «Известий» появилось видео с места падения самолета Ан-2 на Кубани, при котором погибли два человека. Крушение произошло в пятницу, 15 июля.

При крушении от полученных травм погибли пилот его пассажир 1951 года рождения.

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О крушении самолета Ан-2 в Новокубанском районе Краснодарского края 15 июля сообщило ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. Катастрофа произошла в 23:15, падение произошло при посадке воздушного судна. В результате инцидента погибли два человека.

В ведомстве сообщили, что причиной крушения самолета стало столкновение с линией электропередачи. К мероприятиям по ликвидации последствий происшествия были привлечены 31 человек и 11 единиц техники.

В МЧС отдельно подчеркнули, что в результате инцидента разрушения строений не произошло. По факту падения Ан-2 возбуждено уголовное дело.

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