Появилось видео с места крушения самолета Ан-2 на Кубани

В распоряжении «Известий» появилось видео с места падения самолета Ан-2 на Кубани, при котором погибли два человека. Крушение произошло в пятницу, 15 июля.

При крушении от полученных травм погибли пилот его пассажир 1951 года рождения.

О крушении самолета Ан-2 в Новокубанском районе Краснодарского края 15 июля сообщило ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. Катастрофа произошла в 23:15, падение произошло при посадке воздушного судна. В результате инцидента погибли два человека.

В ведомстве сообщили, что причиной крушения самолета стало столкновение с линией электропередачи. К мероприятиям по ликвидации последствий происшествия были привлечены 31 человек и 11 единиц техники.

В МЧС отдельно подчеркнули, что в результате инцидента разрушения строений не произошло. По факту падения Ан-2 возбуждено уголовное дело.