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Адвокат Гриценко рассказала о способе экономии на анализах в частной клинике

Адвокат Гриценко: при лечении в частной клинике часть анализов можно сдать в госполиклинике
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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При получении медицинской помощи в частных клиниках пациент может сэкономить на анализах, сдав часть из них в государственной поликлинике. Об этом в субботу, 16 июля, рассказала медицинский адвокат коллегии адвокатов «Правовая политика» Ирина Гриценко.

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Она обратила внимание на то, что врачи частных клиник не имеют права не принимать результаты анализов, сделанных в государственных учреждениях. Кроме того, перед сдачей анализов пациентам стоит уточнить, участвует ли конкретная частная клиника в программе обязательного медицинского страхования.

«При этом медицинские услуги по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни потребителя при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических заболеваний, оказываются без взимания платы», — добавила юрист.

Гриценко отметила, что клиники при заключении договора услуг обязаны предупреждать пациента о полной стоимости общего комплекса медицинских услуг. Если же пациенту назначаются исследования, которые не входят в закрепленные в законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», врач обязан дать обоснование их необходимости.

«Если пациенту назначаются исследования, которые не входят в этот стандарт, врач обязан обосновать, почему ему требуется это исследование. Пока на практике нет требования обосновать это письменно, но спросить всегда можно», — заключила Гриценко.

4 апреля медицинский юрист, руководитель компании «Юринк» Юрий Рыбко рассказал о том, как выявить недобросовестного врача. В частности, пациентам стоит насторожиться при назначении чересчур большого количества дорогостоящих процедур, проведении ознакомительных экскурсий по кабинетам и врачам, а также чрезмерном нахваливании медицинского учреждения.

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