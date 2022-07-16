В Карелии при невыясненных обстоятельствах пропала девушка

Следователи выясняют обстоятельства исчезновения жительницы Петрозаводска в подъезде собственного дома. Об этом сообщили в пятницу, 15 июля, в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета (СК) России по Республике Карелия.

«У следствия есть основания полагать, что девушка могла стать жертвой преступления. В настоящее время следователями устанавливаются лица, причастные к возможному совершению преступления, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия», — говорится в сообщении ведомства.

По нашим данным, 26-летняя Диана Фролова зашла в подъезд дома на проспекте Карельский в городе Петрозаводске, в котором проживала. Больше ее никто не видел.

МВД Карелии объявило ее в розыск, Следственный комитет возбудил дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

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