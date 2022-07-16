Реклама
Прямой эфир
Мир
США отказались от санкций против Индии за покупку российских С-400
Происшествия
В Краснодарском крае упал самолет Ан-2
Мир
Госдепартамент одобрил продажу ракет AIM-120 Норвегии
Мир
США и Саудовская Аравия обсудили уровень предложения нефти на рынке
Мир
В Запорожье открылись 10 пунктов приема документов на гражданство РФ
Мир
Союзные силы РФ и республик Донбасса нанесли удары по нацбатальону «Правый сектор»
Мир
Украинские военные выпустили 40 ракет из «Града» по Новобахмутовке в ДНР
Мир
Министр обороны Украины опроверг заявление о приказе отвоевать юг страны
Мир
Минобороны сообщило о похищении СБУ пророссийски настроенных жителей в Одессе
Общество
Синоптики спрогнозировали дождливую погоду в Москве в ближайшие дни
Мир
На Украине заявили о прибытии британских РСЗО M270

По факту крушения Ан-2 на Кубани возбуждено уголовное дело

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По факту крушения самолета Ан-2 в Краснодарском крае возбуждено уголовное дело. От полученных травм погибли два человека. Об этом 15 июля сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Воздушный с Шариком: вес перевозимых в самолетах животных могут повысить до 10 кг
С просьбой рассмотреть этот вопрос к Минтрансу обратились представители правительства и администрации президента

«Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России по факту крушения легкомоторного самолета в Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — сказано в сообщении ведомства.

При крушении от полученных травм погибли пилот его пассажир 1951 года рождения.

О крушении самолета Ан-2 в в Новокубанском районе Краснодарского края 15 июля сообщило ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. Катастрофа произошла в 23.15, падение произошло при посадке воздушного судна. В результате инцидента погибли два человека.

В ведомстве сообщили, что причиной крушения самолета стало столкновение с линией электропередачи. К мероприятиям по ликвидации последствий происшествия были привлечены 31 человек, и 11 единиц техники.

В МЧС отдельно подчеркнули, что в результате инцидента разрушения строений не произошло.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022