По факту крушения Ан-2 на Кубани возбуждено уголовное дело

По факту крушения самолета Ан-2 в Краснодарском крае возбуждено уголовное дело. От полученных травм погибли два человека. Об этом 15 июля сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России по факту крушения легкомоторного самолета в Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — сказано в сообщении ведомства.

При крушении от полученных травм погибли пилот его пассажир 1951 года рождения.

О крушении самолета Ан-2 в в Новокубанском районе Краснодарского края 15 июля сообщило ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. Катастрофа произошла в 23.15, падение произошло при посадке воздушного судна. В результате инцидента погибли два человека.

В ведомстве сообщили, что причиной крушения самолета стало столкновение с линией электропередачи. К мероприятиям по ликвидации последствий происшествия были привлечены 31 человек, и 11 единиц техники.

В МЧС отдельно подчеркнули, что в результате инцидента разрушения строений не произошло.