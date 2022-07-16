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Главарь диверсантов ВСУ рассказал о подготовке терактов в Херсоне

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Украинская диверсионная группа во главе с Александром Кручиненко готовила в Херсоне теракт. Об этом лидер группы рассказал в пятницу, 15 июля, корреспонденту «Известий» Ивану Литомину.

Кручиненко показал журналисту квартиру на 14-м этаже дома в Херсоне, откуда с помощью монокуляра диверсанты следили за дорогой, которая ведет к херсонскому аэропорту. Как рассказал главарь группы, они вели фиксацию въезда и выезда военной техники. Затем данные передавали Вооруженным силам Украины (ВСУ).

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По предварительным данным, сотрудник украинской службы безопасности Евгений Лобода вышел на контакт с Кручиненко и попросил вывезти из города группу из восьми человек к низовью Днепра, чтобы их забрали ВСУ.

При задержании диверсионной группы у Кручиненко изъяли в гараже крупный арсенал оружия: автоматы АК-47, АКС-74У, пулемет, гранатометы РПГ-22 и мины с магнитом, которые работают дистанционно.

По словам главаря диверсантов, оружие у него оказалось после вывоза украинских военных. Когда диверсантов раскрыли, он попытался перепрятать оружие в гараж, чтобы российские правоохранители его не нашли.

«Когда мы встретились и обговаривали все условия, сказали, что у них хранится их личное оружие, и если оно мне будет нужно, то я могу его после забрать себе. После того, как я узнал, что группа была обнаружена, я принял для себя решение перевезти его к себе в гараж», — сообщил он.

Мины с магнитом диверсанты планировали использовать для подрыва трех машин, которые пригнали в город для передачи российским военным.

15 июля в Херсоне задержали участников диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) Украины. Видео задержания поступило в распоряжение «Известий».

Ранее, 13 июля, в регионе предотвратили диверсию вооруженных сил Украины (ВСУ) на обеспечивающем электроснабжение предприятии. По словам главы военно-гражданской администрации (ВГА) Владимира Сальдо, диверсия могла привести к серьезным нарушениям электроснабжения всей Херсонской области вплоть до полного отключения электричества.

В настоящее время электроподстанции обслуживают резервные бригады «Крымэнерго». Их охрану обеспечивает Росгвардия.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе спецоперации по защите Донбасса. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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