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Додон высказался о шансах Молдавии на вступление в ЕС «в текущих условиях»

Экс-президент Молдавии Додон: в Молдавии все понимают, что страну не примут в Евросоюз
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Молдавию не примут в состав Евросоюза (ЕС) в текущих условиях, заявил в пятницу, 15 июля, экс-президент страны Игорь Додон.

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«Давайте представим себе, что всё-таки получится в ЕС войти. Это точно будет без Приднестровья, оно на это не пойдет. Это точно будет без юга, Гагаузия сказала, что на это не пойдут. У нас будет полный хаос и дестабилизация всей страны, мы потеряем часть своих территорий», — сообщил он в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, с Россией стоит поддерживать дружбу, потому что российская сторона ничего не требовала, кроме того, чтобы «не иметь антироссийскую политику, не размещать какие-то иностранные войска».

«Молдова может выжить как страна только если будет иметь хорошие отношения со всеми, и с Россией в первую очередь», — добавил он.

Европе непросто в настоящее время, отметил он, и экономические трудности только наступают.

Кроме того, Додон спрогнозировал политический кризис в стране, а также проведение досрочных парламентских и президентских выборов в республике.

17 июня глава совета по телевидению и радио Лилиана Вицу сообщила, что президент Молдавии Майя Санду подписала закон о запрете трансляции новостных программ из России. Под действие закона попадают в том числе аналитические программы и российские военные фильмы.

Кроме того, в этот день Майя Санду заявила, что Молдавия старается поддерживать «минимальную» связь с Россией, в частности, контакты осуществляются на уровне послов. Она также подчеркнула, что не видит связи между намерением страны стать членом ЕС и поставками газа из РФ.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров между тем высказал мнение, что Молдавию пытаются превратить во «вторую Украину», такой потребительский подход со стороны молдавского руководства он назвал попрошайничеством.

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