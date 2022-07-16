Спасатели назвали причину крушения Ан-2 на Кубани

Причиной крушения самолета Ан-2 на Кубани стало столкновение с линией электропередачи, рассказали в пятницу, 15 июля, в Главном управлении МЧС РФ по Краснодарскому краю.

«В результате столкновения с ЛЭП при посадке произошло падение самолета Ан-2. По прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло падение самолета Ан-2, без возгорания», — сообщили в ведомстве.

В мероприятиях по ликвидации последствий происшествия были привлечены 31 человек, и 11 единиц техники.

В ведомстве отдельно подчеркнули, что в результате инцидента разрушения строений не произошло.

О крушении самолета Ан-2 в в Новокубанском районе Краснодарского края 15 июля сообщило ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. Катастрофа произошла в 23.15, падение произошло при посадке воздушного судна. В результате инцидента двое человек погибли.