Байден назвал поездку на Ближний Восток способствующей падению цен на бензин

Президент США Джо Байден заверил, что бензин на автозаправках страны дешевеет с каждым днем. А визит на Ближний Восток только поспособствует ускорению этого процесса. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Джадде 15 июля после переговоров с руководством Саудовской Аравии.

«Они уже падают, они снижаются каждый день, насколько мне известно. Думаю, это станет заметно спустя еще пару недель», — ответил он на вопрос о влиянии его поездки на ситуацию с топливом и ценами в США.

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