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Футболисты поделились воспоминаниями о тренере Ярцеве

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Фото: ТАСС/Матыцин Валерий
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Работавшие с тренером Георгием Ярцевым футболисты признались, что о нем остались самые теплые воспоминания. О том, каким был легендарный тренер, в пятницу, 15 июля, они рассказали «Известиям».

«Он был яркой личностью в футболе и в жизни, и поработал я с ним в сборной. Помню, каким он был хорошим человеком, мотиватором. И те афоризмы, которые он говорил, до сих пор некоторые повторяют. Поэтому жалко, что такой человек ушел, и мои соболезнования», — сказал футболист Дмитрий Булыкин.

Зашел к успеху: какой была карьера Георгия Ярцева
Ворвался в состав «Спартака» в 29 лет, привел «пионеротряд» красно-белых к сенсационному золоту в 1996-м

В 2003 году Ярцев вывел сборную РФ на чемпионат Европы, обыгрывая в стыковых матчах Уэльс, хотя в это мало кто верил.

«Мы помним все 2004 год, когда мы поехали на чемпионат Европы с Георгием Александровичем и… он в меня как в игрока очень верил. Я ему благодарен за тот шанс, который он мне дал, и мы добились какого-то определенного успеха», — уточнил футболист Дмитрий Сенников.

А в 1996-м «Спартак» Георгия Ярцева выиграл со своей молодой командой чемпионат России вопреки всем прогнозам.

Ярцев как футболист пробивался к вершинам из самых низов. Он приехал из Костромы в Москву в 28 лет — в таком возрасте некоторые уже заканчивают карьеру, а он сначала забил больше всех голов в чемпионате, а потом стал чемпионом Советского Союза.

О смерти бывшего главного тренера сборной России по футболу и московского «Спартака» Георгия Ярцева стало известно ранее в этот день. Он скончался у себя дома в возрасте 74 лет. Его тело обнаружила дочь. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Ранее экс-главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев назвал Георгия Ярцева прекрасным спортсменом, который многое сделал для советского футбола и клуба «Спартак». Он выразил искренние соболезнования родным и близким Ярцева, а новость о его кончине назвал крайне печальной.

На официальном сайте «Мир Российской премьер-лиги» (РПЛ) сообщили, что матчи первого тура чемпионата России по футболу начнутся с минуты молчания по Ярцеву. Также минута молчания будет посвящена бывшему игроку «Спартака» Александру Козлову, скоропостижно скончавшемуся в возрасте 29 лет.

В 1996 году Ярцев привел «Спартак» к победе в чемпионате России по футболу, тогда же он был признан лучшим тренером по версии Российского футбольного союза. С августа 2003 по апрель 2005 года Ярцев возглавлял сборную России.

Последним местом работы Ярцева стал футбольный клуб «Тамбов», где он занимал должность вице-президента до февраля 2021 года.

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