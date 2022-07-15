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Global Times назвала цель провокаций ЕС со стороны США вводить санкции против РФ

Global Times: США обманули Евросоюз, провоцируя вводить новые санкции против России
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Фото: TASS/Zuma/Alexandros Michailidis
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Вашингтон намеренно провоцирует Европейский союз (ЕС) вводить все антироссийских санкций. Так США пытаются уменьшить собственный ущерб от их обратного действия. Такое мнение 14 июля выразила обозреватель газеты Global Times Цао Сыци.

Семь назло: что будет в новом пакете санкций ЕС против РФ
И на какие ограничения европейцы уже не готовы сами

«По мере усиления санкционного давления Вашингтон, который не так сильно, как Европа, зависит от энергоносителей и торговли с Россией, несет меньшей ущерб. Евросоюз же, тесно связанный с Москвой в промышленной и энергетической сферах, испытывает серьезнейшие последствия, влияющие на производство и жизнь обычных людей», — заметила обозреватель.

Сыци обратила внимание на то, что среди западных стран наблюдается раскол из-за ограничений против Москвы, так как часть стран, менее зависима от экономических связей с РФ, настаивает на включении дополнительных мер против российской энергетики в новые пакеты санкций.

В ответ на это представители других стран ЕС подчеркивают, что такой вариант больше навредит самой Европе. Всё это приводит к тому, что Европейский союз при выборе новых мер воздействия на Москву принимает символические варианты и даже отказывается от части введенных ранее ограничений.

«Так называемый седьмой раунд санкций направлен на оказание продолжительного давления на Россию. Такое давление не может прекратиться, как и помощь Украине, но неважно, какие это санкции», — прокомментировал ситуацию директор Департамента европейских исследований в Китайском институте международных исследований Цуй Хунцзянь.

В результате, пишет издание, западные санкции против России не выполняют своих главных задач и вредят в первую очередь ЕС, который начал задумываться над тем, честны ли США с Европой.

«Санкции Запада против России сейчас несостоятельны, так как их обоюдоострый характер становится всё более очевидным. Над мировой экономикой нависла опасность инфляции и даже экономической рецессии, стагфляции. Европейские страны начали задаваться вопросом, не обманули ли их США», — приводит слова директора Института международных отношений Китайского университета Ван Ивэя портал «ИноСМИ».

15 июля агентство Reuters сообщило о том, что Еврокомиссия примет седьмой по счету пакет санкций против России. В новом пакете санкций будет введен запрет на импорт золота из России, а также скорректированы уже существующие ограничительные меры, прописанные в ранее утвержденных пакетах ЕС. Ряд изменений санкций будут внесены таким образом, чтобы они не затрагивали экспорт продовольствия и зерна из России.

Накануне агентство Bloomberg рассказало о планах ЕС включить еще около 50 физических и юридических лиц из России в седьмой пакет санкций.

13 июля премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что в новый пакет санкций не войдут ограничения на поставки газа. По его словам, вводить ограничения на энергетику на данном этапе проблематично.

Последний, шестой, принятый ЕС пакет санкций против России включил в себя отключение от SWIFT еще трех российских и одного белорусского банков, а также частичное эмбарго на нефть, распространяющееся на импорт российской нефти по морю. Запрет на импорт сырой нефти из России в Евросоюз начнет действовать через полгода после введения шестого пакета санкций.

ЕС также усилил ограничения на экспорт химикатов и высоких технологий в Россию и расширил перечень граждан РФ, попадающих под санкции.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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