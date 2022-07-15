Союзные силы РФ и республик Донбасса нанесли удары по нацбатальону «Правый сектор»

Союзные силы России, Донецкой и Луганской республик нанесли удары по нацбатальону «Правый сектор» (организация признана террористической, запрещена в России) в районе Артемовска, о чем в пятницу, 15 июля, сообщили в Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).

«Есть еще подразделения вооруженных формирований Украины, которые еще пытаются выполнять приказы и вот именно сегодня поступил приказ отступать в южном направлении — из Северска в населенный пункт Соледар. Но вооруженные формирования Украины до сих пор еще не отошли в населенный пункт Соледар, поскольку они сейчас под нашим огневым контролем и методично уничтожаются», — приводит ТАСС слова офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

Ранее Минобороны России сообщило, что в Артемовске Донецкой Народной Республики (ДНР) воздушно-космические силы (ВКС) РФ уничтожили около 300 националистов. Кроме того, ВКС РФ высокоточным оружием уничтожили пять пунктов управления и узлов связи украинских боевиков в районах Прасковиевка в ДНР и Просяная Днепропетровской области.

5 июля суд в Северо-Кавказском федеральном округе вынес приговор стороннику экстремистской организации «Правый сектор» Олегу Хараиму. Став участником организации, он осуществлял запрещенную деятельность в России.

«Правый сектор» — неформальная правоэкстремистская группировка. Организация образована в конце ноября 2013 года как конфедерация уличных футбольных фанатов и праворадикальных националистических группировок. Запрещена в РФ решением Верховного суда РФ от 17 ноября 2014 года.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».