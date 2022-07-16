Никита Михалков поздравил Григория Лепса с 60-летним юбилеем

Российский режиссер Никита Михалков поздравил народного артиста РФ Григория Лепса с 60-летним юбилеем.

«Юбилей — это тяжкое испытание. И ты сам это почувствуешь, а может уже и чувствовал. Ты услышишь сегодня много слов: про себя, про то, какой ты, во всех смыслах. Это всегда приятно», — сказал режиссер, отметив, что это нужно «делить на пять», потому что в результате человека определяют три-четыре качества.

Михалков также вспомнил слова писателя Александра Пушкина о том, что «слава — яркая заплата на бедном рубище певца», акцентируя внимание на том, что очень многие думают, что они — хозяева своего таланта, однако это не так, потому как человек — лишь проводник. Режиссер подчеркнул, что Лепс сумел не спекулировать своим талантом — и это его заслуга, как художника, мужчины и музыканта.

По мнению Михалкова, певцу многое пришлось прожить и преодолеть, чтобы остаться самим собой, и всё это показывает, какая Лепс замечательная и сложная личность.

«Я люблю твое искусство, я люблю твое бесстрашие, я ценю твою человеческую стойкость и позицию. И, что самое главное, что в сегодняшние времена ты не пользуешься тем, что ты делаешь, ради того, чтобы мягче спать и слаще есть, а потому что ты не можешь этого не делать», — поделился режиссер, указав, что таких, как Лепс, не много.

Свое поздравление Михалков закончил тем, что, по его мнению, любить — это не значит смотреть друг на друга, ведь куда важнее смотреть в одну сторону.

Днем ранее президент России Владимир Путин присвоил музыканту звание народного артиста РФ за большие заслуги в развитии эстрадного искусства.

Григорий Лепс — советский и российский певец, музыкант, композитор и продюсер, член Международного союза деятелей эстрадного искусства. Заслуженный артист Республики Ингушетия (2004), заслуженный артист Российской Федерации (2011), народный артист Карачаево-Черкесии (2015). Обладатель премий World Music Awards, «Песня года», «Золотой граммофон» и других.