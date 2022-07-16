Реклама
Прямой эфир
Мир
Украина пригрозила западным банкам исками за финансирование нефти РФ
Мир
Аргентина призвала страны G20 принять меры по борьбе с инфляцией в мире
Мир
Израиль атаковал военный объект ХАМАС в ответ на ракетный обстрел
Мир
В раде обеспокоились возможным вводом войск Венгрии в Закарпатье
Мир
Американский сенатор призвал «закрыть» НАТО для постсоветских стран
Мир
Всемирный банк рекомендовал ослабить санкции против РФ
Экономика
США и Саудовская Аравия договорились стабилизировать мировой рыной энергоресурсов
Армия
Российские военнослужащие доставили 10 т гуманитарной помощи в Лисичанск
Общество
Синоптики спрогнозировали небольшие дожди в Москве и области 16 июля
Мир
Байден заявил о выводе миротворцев с острова Тиран в Красном море
Мир
Границу РФ с Финляндией после открытия пересекло более 5 тыс. человек

Никита Михалков поздравил Григория Лепса с 60-летним юбилеем

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский режиссер Никита Михалков поздравил народного артиста РФ Григория Лепса с 60-летним юбилеем.

«Юбилей — это тяжкое испытание. И ты сам это почувствуешь, а может уже и чувствовал. Ты услышишь сегодня много слов: про себя, про то, какой ты, во всех смыслах. Это всегда приятно», — сказал режиссер, отметив, что это нужно «делить на пять», потому что в результате человека определяют три-четыре качества.

Михалков также вспомнил слова писателя Александра Пушкина о том, что «слава — яркая заплата на бедном рубище певца», акцентируя внимание на том, что очень многие думают, что они — хозяева своего таланта, однако это не так, потому как человек — лишь проводник. Режиссер подчеркнул, что Лепс сумел не спекулировать своим талантом — и это его заслуга, как художника, мужчины и музыканта.

Григорий Лепс вывел на сцену молодежь
Заслуженный артист России дал большой концерт по случаю своего 56-летия

По мнению Михалкова, певцу многое пришлось прожить и преодолеть, чтобы остаться самим собой, и всё это показывает, какая Лепс замечательная и сложная личность.

«Я люблю твое искусство, я люблю твое бесстрашие, я ценю твою человеческую стойкость и позицию. И, что самое главное, что в сегодняшние времена ты не пользуешься тем, что ты делаешь, ради того, чтобы мягче спать и слаще есть, а потому что ты не можешь этого не делать», — поделился режиссер, указав, что таких, как Лепс, не много.

Свое поздравление Михалков закончил тем, что, по его мнению, любить — это не значит смотреть друг на друга, ведь куда важнее смотреть в одну сторону.

Днем ранее президент России Владимир Путин присвоил музыканту звание народного артиста РФ за большие заслуги в развитии эстрадного искусства.

Григорий Лепс — советский и российский певец, музыкант, композитор и продюсер, член Международного союза деятелей эстрадного искусства. Заслуженный артист Республики Ингушетия (2004), заслуженный артист Российской Федерации (2011), народный артист Карачаево-Черкесии (2015). Обладатель премий World Music Awards, «Песня года», «Золотой граммофон» и других.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022