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Врач назвал вызывающие сухость локтей и коленей факторы

Пластический хирург Вдовин: привычка ставить локти на стол приводит к их сухости
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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Сухость кожи в области локтей и коленей может быть вызвана различными факторами. Об этом 15 июля рассказал пластический хирург Александр Вдовин.

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«Кожа в области локтей достаточно тонкая и практически лишена подкожной клетчатки и сальных желез, поэтому подвержена сухости. В области коленей она не такая тонкая, но также отличается небольшим количеством сальных желез и клетчатки. Поэтому за кожей в этих зонах нужен дополнительный уход», — рассказал специалист «Аргументам и фактам».

К сухости локтей и коленей приводят некоторыми кожные заболевания (псориаз, экзема), эндокринные патологии (сахарный диабет, нарушения в деятельности щитовидной железы), аутоиммунные заболевания, низкий уровень железа.

При этом сухая кожа может наблюдаться и у здоровых людей. К этому приводит привычка ставить локти на стол, прием очень горячего душа, авитаминоз, возрастные особенности и недостаток коллагена.

Для решения проблемы могут применяться те же средства, что используются для смягчения кожи рук и лица, отмечает Вдовин.

«Эффективным методом восстановления кожи может считаться использование для питания и увлажнения натуральных масел — от самого простого оливкового до масла карите, виноградных косточек, персикового или абрикосового, кокосового, а также вазелина», — сказал хирург.

Он также посоветовал самостоятельно делать скраб из меда или кофейного жмыха с добавлением масел, сметаны или сливок. Скрабировать локти достаточно один раз в 7–10 дней. После процедуры необходимо нанести питательное средство.

1 июля дерматовенеролог Григорий Ибрагимов предупредил об опасности использования спирта и присыпок при лечении ожогов. По его словам, такие народные средства лишь ухудшат состояние кожи.

28 июня врач-терапевт Татьяна Неумолотова предупредила о возможном развитии меланомы от неправильного получения загара. Главным фактором является солнечный ожог, который может считаться даже покраснение кожи.

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