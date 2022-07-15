Тело пропавшей туристки из Петербурга нашли под Новгородом

В Новгородской области нашли тело пропавшей 9 июля 37-летней туристки из Санкт-Петербурга. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщает 78.ru со ссылкой на представителей поисково-спасательной службы «ФЕНИКС-БОРОВИЧИ».

«Приносим искренние соболезнования родным и близким», — написали участники группы на странице в социальной сети «ВКонтакте».

Как уточняется в материале, жительница Петербурга купила билет на поезд из города Валдай 9 июля и после этого пропала. Через два дня ее вещи были найдены недалеко от железнодорожного вокзала в Валдае.

Другие подробности произошедшего не сообщаются. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».