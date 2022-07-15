В Орловской области появился передвижной культурный центр

В Новодеревеньковском районе Орловской области появился передвижной культурный центр. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщает InfoOrel.ru.

Теперь творческие коллективы смогут выезжать с концертами и выставками в отдаленные места района. Центр также может трансформироваться в концертную площадку. Он оснащен звуковой и осветительной аппаратурой, кинопроектором, экраном и автономным генератором. Также есть возможность выхода в интернет.

Как уточнили в правительстве региона, центр был создан за счет нацпроекта «Культура» на условиях софинансирования.

Ранее, 14 июля, сообщалось, что в Астрахани откроют новую выставку, где можно будет увидеть более 100 работ местных художников.