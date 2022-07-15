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Сваебойная машина ушла под воду при стройке на Набережной в Брянске

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В Советском районе Брянска во время строительства моста на Набережной под воду ушла сваебойная машина. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщает Брянск Today.

Насыпь промыло в ночь на пятницу, утром экскаватор приехал, чтобы засыпать прорыв. Другие подробности не приводятся.

Как отмечает NASHBRYANSK.RU, новый мост длиной 270 м назовут Славянским. Он будет соединять Советский район Брянска с новой дорогой — защитной дамбой. Строительные работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

9 июня стало известно, что правительство РФ направит 18,5 млрд рублей на реконструкцию трасс М-1 и М-4. На обе дороги приходится большой поток пассажиров и грузов, поэтому улучшение дорожной инфраструктуры позитивно скажется на скорости доставки товаров до потребителя и снизит нагрузку на водителей.

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