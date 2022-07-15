В Твери осудили похитителя сковородок

В Твери суд вынес приговор фигуранту дела о краже сковородок в магазине. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщают «Тверские ведомости».

Инцидент произошел в марте 2022 года. Молодой человек зашел в магазин и, пользуясь тем, что на него никто не обращает внимание, взял со стеллажи три сковородки. Он спрятал их под одежду и вышел из магазина. Был причинен ущерб в 1332 рубля 75 копеек.

В суде фигурант признал свою вину и рассказал, что продал сковороды на рынке за 1800 рублей, а вырученные деньги потратил в бистро и на компьютерные игры.

Молодой возраст и полное возмещение ущерба стали смягчающими обстоятельствами в деле. За кражу назначили штраф в размере 3 тыс. рублей. Кроме того, молодой человек был приговорен к исправительным работам на пять месяцев с удержанием 5% заработка в доход государства.

Ранее в июле сообщалось, что полиция Турции начала розыск туристки из России, подозреваемой в краже нескольких предметов одежды в одном из магазинов Антальи. Владелец магазина обнаружил пропажу, когда вечером проверял ассортимент торговой точки. Преступление зафиксировали камеры видеонаблюдения.