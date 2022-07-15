Жителей Ульяновской области будут штрафовать за купание в запрещенных местах
В Ульяновской области усилят меры по профилактике гибели людей на воде. Жителей области начнут штрафовать за купание в запрещенных местах. Решение было озвучено в пятницу, 15 июля, на заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям, пишет ulpravda.ru.
Решение было принято из-за жаркой погоды в регионе. В запрещенных местах будут проводиться специальные рейды.
«В первую очередь протоколы будут составлять на лиц, купающихся и одновременно распивающих спиртные напитки», — отметили в городской администрации.
Сумма штрафа составит от 500 до 1000 рублей, а при повторном нарушении — от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.
22 июня сообщалось, что в Ульяновске на реке Волга и реке Большая Черемшан утонули двое мужчин.