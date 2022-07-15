Человеческие останки нашли в здании бывшего элеватора в Самаре

Человеческие останки были найдены во время проведения строительных работ в здании бывшего элеватора на Хлебной улице в Самаре. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщает НИА «Самара».

Скелет оказался разделенным на фрагменты, на них присутствовала одежда. Останки были найдены в подвале здания.

На место инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов, сейчас они проводят все необходимые проверки, отмечает ГТРК «Самара».

На прошлой неделе человеческий череп обнаружили у железной дороги в Ульяновске. Останки найдены во время проведения ремонтных работ.