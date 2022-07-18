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Пельменщица и полировщик лопаток вошли в топ необычных вакансий июля

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Пельменщица и полировщик лопаток вошли в топ необычных вакансий июля. Об этом свидетельствует исследование, проведенное сервисом «Работа.ру», результаты есть в распоряжении «Известий».

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Так, в Тюмени требуется пельменщица на ставку 48 рублей за килограмм. Для соискателей обязательна медицинская книжка и желателен опыт работы на аналогичной должности. Одобренным кандидатам допускается совместительство.

Кроме того, в Казани искали полировщика лопаток. Для этой вакансии требуется среднее профессиональное образование и опыт работы не менее трех лет, а также квалификация не ниже 4 разряда. В обязанности входит полировка и глянцевание с подгонкой и доводкой лопаток, удаление коррозии и забоин при ремонте.

В Санкт-Петербурге остается активной вакансия миниатюриста. Соискатель должен уметь создавать классическую, сюжетную и оловянную миниатюрную живопись на небольших поверхностях. При этом необходимо иметь навыки в архитектурной тематике.

15 июля сообщалось, что во II квартале 2022 года количество вакансий на удаленную работу увеличилось на 26%. Медианная зарплата для специалистов, работающих из дома, составляет 38 тыс. рублей в месяц.

8 июля стало известно, что в России наблюдается рост активности на рынке труда. В июне было зафиксировано увеличение работодательской (на 8%) и соискательской активности (на 12%) по сравнению с маем текущего года. Наибольший прирост вакансий наблюдался в сферах работы для студентов (на 52%), финансов и страхования (на 20%), а также в сфере строительства и недвижимости (на 12%).

В тот же день опросы показали, что более 50% россиян хотя бы раз подрабатывали в период отпуска. Этим летом совмещать отдых с подработкой планируют 12% опрошенных, а 11% потратят свободное время на учебу и саморазвитие. Такие данные следует из опроса «Авито Работа» и GigAnt, с которым ознакомились «Известия».

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