Врач перечислил опасные для дачников растения

Борщевик, роза, шиповник, крыжовник, крапива — это растения, которые могут быть опасны для здоровья дачников. Об этом рассказал врач педиатр-иммунолог Андрей Продеус в своем Telegram-канале.

По его словам, наибольшую опасность для здоровья дачников представляет борщевик, так как сок этого растения при попадании на кожу может быть опасен под солнцем.

Как он отметил, солнечные лучи вызывают изменения в его химическом составе, приводящие к процессу под названием фотосенсибилизация (повышение чувствительности организма к действию ультрафиолетового или видимого излучений. — Ред.) и солнечному ожогу вплоть до волдырей.

Продеус подчеркнул, что еще хуже, если сок борщевика попадет на слизистые рта.

Ко второй группе опасных растений он отнес розу, шиповник, крыжовник и любые другие такого рода кусты с колючками.

По мнению Продеуса, часть этих растений заражена грибком, называемым споротрихоз.

«Поэтому полученные от этих колючих растений ранки нужно обрабатывать перекисью водорода, хлоргексидином, спиртовым раствором. Грибок более устойчив, чем бактерии или вирусы, поэтому просто помыть руки будет недостаточно», — рассказал доктор.

Кроме того, врач сообщил, что у 10–15% детей имеется повышенная чувствительность к содержащемуся в крапиве веществу, вызывающему ожог. Он подчеркнул, что у таких детей эта реакция может протекать с отеком по типу локального отека Квинке. В случае зуда и болезненных ощущений он порекомендовал промыть ожог проточной водой и принять антигистаминные препараты.

18 июня гастроэнтеролог, терапевт «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Сергей Лопатин заявил, что некоторые дачные цветы могут представлять опасность для детей. По его словам, токсичные для детей вещества содержат лютики, ландыши, гладиолусы и нарциссы.