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МИД Британии вызвал посла России Келина из-за смерти наемника Пола Ури в ДНР

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Посла РФ в Великобритании Андрея Келина 15 июля вызвали в МИД страны в связи со смертью попавшего в плен в Донецкой Народной Республике (ДНР) британского наемника Пола Ури. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства королевства.

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Отмечается, что МИД выражает «серьезную обеспокоенность» сообщениями о смерти британского подданого.

В сообщении говорится, что Келин должен встретиться с высокопоставленным сотрудником внешнеполитического ведомства Тимом Барроу, чтобы прояснить статус, в котором находится Ури.

«Я потрясена сообщениями о смерти британского гуманитарного работника Пола Ури, находившегося в плену у российских ставленников на Украине. Россия должна сполна за это ответить», — приводятся в публикации слова главы британского МИДа Лиз Трасс, которая заявила также, что по мнению Лондона, Москва виновата в произошедшем.

При этом министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова заявила, что Лондон официально не обращался по поводу скончавшегося наемника. По ее словам, Ури не был комбатантом, он участвовал в вербовочной работе и являлся наемником. Она также опровергла информацию о том, что умерший якобы занимался гуманитарной деятельностью в Донбассе.

О смерти находившегося в плену Ури сообщила уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова. По ее словам, он умер 10 июля из-за стресса и хронических заболеваний, среди которых при первичном осмотре были обнаружены инсулинозависимый диабет, поражение дыхательной системы, почек и ряд заболеваний сердечно-сосудистой системы. Она заверила, что пленному оказывалась необходимая медицинская помощь.

Морозова также отметила, что власти Великобритании и международные организации знали о пленении Ури, но никакой реакции от них не поступало. Кроме того, она сообщила, что умерший был профессиональным военным, который участвовал в конфликтах в Афганистане, Ираке, Ливии и на Украине. Родственники Ури сообщали британским СМИ, что он никогда не служил в ВС Соединенного Королевства, но ездил в горячие точки с «гуманитарными миссиями».

Британец был взят в плен Народной милицией ДНР еще в апреле, обвинялся в наемничестве, осуществлении руководства боевыми операциями, рекрутировании и обучении других наемников для вооруженных формирований Украины.

Минобороны РФ 12 июля сообщило, что с 24 февраля на Украину прибыли 7107 иностранных боевиков. 2347 затем были уничтожены, а еще 2019 решили вернуться по домам. В ведомстве напомнили, что в соответствии с международным гуманитарным правом иностранные наемники не являются комбатантами, и лучшее, что их ждет в случае захвата живыми, — судебный процесс и максимальные тюремные сроки.

Специальная военная операция РФ по защите мирных жителей Донбасса, начатая 24 февраля на фоне обстрелов со стороны украинских военных, продолжается. Цели спецоперации — полное освобождение ДНР и ЛНР, демилитаризация и денацификация Украины. Российские военные взяли под контроль территорию Херсонской и большую часть Запорожской областей. Кроме того, 4 июля в оборонном ведомстве сообщили о полном освобождении ЛНР.

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