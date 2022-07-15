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Шольца обвинили в ошибках на миллиарды евро

Шольца обвинили в спекуляциях, которые обойдутся Германии в €30 млрд
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Фото: TASS/EPA/Clemens Bilan
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Когда действующий канцлер Германии Олаф Шольц был вице-канцлером и министром финансов, он совершил серьезные ошибки в финансовой политике и выпустил облигации на разорительных для бюджета условиях. Из-за этого в 2023 году страна потеряет €30 млрд. Об этом издание Redaktionsnetzwerk Deutschland пишет в пятницу, 15 июля.

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Автор статьи обвинил Шольца и его предшественника на посту главы минфина Вольфганга Шойбле в спекуляциях. Правительство выпустило под их руководством облигации, привязанные к инфляции. В прошлом году при низких темпах роста цен это не доставляло проблем, однако привело к большим расходам бюджета в условиях кризиса, пишет REGNUM.

В текущем году на выплаты по таким облигациям пришлось 25% от общих платежей по обслуживанию госдолга, хотя их доля в структуре долга составляет 5%. В следующем году Германия выплатит по облигациям €30 млрд вместо €16 млрд, сообщает телеканал «360».

Лидер левой парламентской группы Дитмар Барч отметил, что ставка на вечно низкий уровень инфляции при получении долга была ошибкой, которая теперь становится очень дорогой для налогоплательщиков, пишет «Ридус». Он призвал провести расследование и выяснить, кто несет ответственность за выпуск «этих токсичных документов».

Ранее, 8 июля, обозреватель издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten Марк Фридрих написал, что Германия в результате антироссийских санкций и безграмотной энергетической политики Берлина оказалась в наиболее масштабном за последние десятилетия кризисе, угрожающем ее существованию.

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