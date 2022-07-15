В РФ установят выплаты в размере 25% от оклада лечащим от COVID-19 медикам
Правительство России постановило установить компенсационные выплаты в размере 25% от оклада медработникам, оказывающим помощь в лечении COVID-19. Об этом говорится в постановлении кабмина, опубликованном на официальном портале правовой информации 15 июля.
Выплаты коснутся врачей и медработников с высшим (немедицинским) образованием, среднего медперсонала, участковых терапевтов, участковых педиатров, врачей общей практики, инфекционистов, фельдшеров.
Вместе с тем до 31 декабря 2022 года приостанавливается действие предыдущих выплат для медиков, лечащих больных COVID-19. Как уточняется в документе, решение принято в связи со стабилизацией эпидемической ситуации по коронавирусу и переводом медработников на плановый режим работы.
Ранее, 11 июля, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что, в то время как в ряде других стран наблюдается серьезный подъем заболеваемости COVID-19, в России ситуация остается спокойной. При этом он отметил, что это не отменяет необходимости вакцинации и ревакцинации.
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