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В Минздраве заявили о стабилизации ситуации по COVID-19 в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В России наблюдается стабилизация эпидемиологической ситуации по COVID-19. Об этом сообщили в пятницу, 15 июля, в пресс-службе Минздрава.

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«В настоящее время наблюдается стабилизация эпидемической ситуации по новой коронавирусной инфекции, число активных случаев заболевания COVID-19 стабильно снижается, что позволило восстановить оказание плановой медицинской помощи гражданам», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что медучреждения, которые прежде были перепрофилированы для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом, в большинстве регионов вернулись к работе по основному профилю.

В Минздраве также обратили внимание, что за время пандемии по стране создано 77 новых объектов инфекционной службы мощностью более 11 тыс. коек.

Ранее, 11 июля, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что, в то время как в ряде других стран наблюдается серьезный подъем заболеваемости COVID-19, в России ситуация остается спокойной, но это не отменяет необходимости вакцинации и ревакцинации.

В начале месяца глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о снятии всех ограничений, введенных из-за COVID-19. В частности, со 2 июля отменяется масочный режим, запрет на работу общепита в ночное время и ряд других мер.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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