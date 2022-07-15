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В России приостановили выдачу разрешений на продажу «дочек» зарубежных банков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России приостановила выдачу разрешений на продажу дочерних компаний иностранных банков. Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

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«Мы обсудили на нашей подкомиссии, что не будем сейчас, пока ситуация не улучшится, давать разрешение на продажу «дочек» иностранных банков и их активов в России», — цитирует Моисеева ТАСС.

В Минфине такое решение связали с положением «дочек» российских банков за рубежом.

«У наших банков, которые находятся под санкциями, возникли довольно серьезные проблемы с работой со своими банками, которые находятся за рубежом. Причем в некоторых случаях уже наблюдается такое, что они устраняют право акционера и управляют. Правовой беспредел», — заявил замминистра.

Иностранные банки задумались об уходе из России на фоне ужесточения санкционной политики Запада в ответ на операцию в Донбассе. 10 марта Goldman Sachs объявил об уходе из России, писал Bloomberg со ссылкой на заявление компании. Затем нидерландский банк Rabobank прекратил деятельность в России.

11 апреля французская группа Societe Generale объявила о прекращении работы в РФ и продаже своей доли в Росбанке российской компании «Интеррос». При этом в пресс-службе Росбанка отметили, что продолжат работать в штатном режиме.

Другие инвестбанки — американский JP Morgan Chase, немецкие Deutsche Bank и Commerzbank — также заявляли, что собираются уйти из России. Их российские дочерние структуры — Дж. П. Морган Банк Интернешнл, Дойче Банк и Коммерцбанк — тоже не обслуживают клиентов — физических лиц. Они занимаются либо инвестбанкингом, либо работой с корпоративными клиентами, в основном иностранными.

Американская Citigroup, которая работает в РФ под брендом Ситибанка, сообщала о сокращении своего присутствия в стране. Однако в Ситибанке говорили «Известиям», что оказывают поддержку мультинациональным корпорациям, многие из которых проходят через сложный процесс прекращения операций в России.

Итальянский UniCredit также рассматривал остановку работы в РФ из-за возросших рисков. The Financial Times со ссылкой на источники писала 15 мая, что UniCredit и Citigroup ведут переговоры о продаже своих бизнесов в России.

Москва объявила специальную операцию по защите Донбасса 24 февраля. В Кремле тогда пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе и на Украине можно посмотреть на телеканале «Известия», прямой эфир которого транслируется на сайте iz.ru.

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