В России приостановили выдачу разрешений на продажу «дочек» зарубежных банков

Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России приостановила выдачу разрешений на продажу дочерних компаний иностранных банков. Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

«Мы обсудили на нашей подкомиссии, что не будем сейчас, пока ситуация не улучшится, давать разрешение на продажу «дочек» иностранных банков и их активов в России», — цитирует Моисеева ТАСС.

В Минфине такое решение связали с положением «дочек» российских банков за рубежом.

«У наших банков, которые находятся под санкциями, возникли довольно серьезные проблемы с работой со своими банками, которые находятся за рубежом. Причем в некоторых случаях уже наблюдается такое, что они устраняют право акционера и управляют. Правовой беспредел», — заявил замминистра.

Иностранные банки задумались об уходе из России на фоне ужесточения санкционной политики Запада в ответ на операцию в Донбассе. 10 марта Goldman Sachs объявил об уходе из России, писал Bloomberg со ссылкой на заявление компании. Затем нидерландский банк Rabobank прекратил деятельность в России.

11 апреля французская группа Societe Generale объявила о прекращении работы в РФ и продаже своей доли в Росбанке российской компании «Интеррос». При этом в пресс-службе Росбанка отметили, что продолжат работать в штатном режиме.

Другие инвестбанки — американский JP Morgan Chase, немецкие Deutsche Bank и Commerzbank — также заявляли, что собираются уйти из России. Их российские дочерние структуры — Дж. П. Морган Банк Интернешнл, Дойче Банк и Коммерцбанк — тоже не обслуживают клиентов — физических лиц. Они занимаются либо инвестбанкингом, либо работой с корпоративными клиентами, в основном иностранными.

Американская Citigroup, которая работает в РФ под брендом Ситибанка, сообщала о сокращении своего присутствия в стране. Однако в Ситибанке говорили «Известиям», что оказывают поддержку мультинациональным корпорациям, многие из которых проходят через сложный процесс прекращения операций в России.

Итальянский UniCredit также рассматривал остановку работы в РФ из-за возросших рисков. The Financial Times со ссылкой на источники писала 15 мая, что UniCredit и Citigroup ведут переговоры о продаже своих бизнесов в России.

Москва объявила специальную операцию по защите Донбасса 24 февраля. В Кремле тогда пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе и на Украине можно посмотреть на телеканале «Известия», прямой эфир которого транслируется на сайте iz.ru.