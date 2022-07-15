Правительство РФ скорректировало выплаты работающим с COVID-19 медикам

Правительство России утвердило постановление, корректирующее выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь больным COVID-19. Об этом говорится в постановлении кабмина, опубликованном на официальном портале правовой информации 15 июля.

Так, будут установлены компенсационные выплаты в размере 25% от оклада. В том числе они коснутся врачей и медработников с высшим образованием, среднего медперсонала, участковых терапевтов, участковых педиатров, врачей общей практики, инфекционистов, фельдшеров.

Вместе с тем приостанавливается действие по 31 декабря 2022 предыдущих выплат для медиков, лечащих больных COVID-19. Как уточняется в документе, решение принято в связи со стабилизацией эпидемической ситуации по коронавирусу и переводом медработников на плановый режим работы.

Минздраву РФ и Министерству труда и соцзащиты РФ поручено в течение 15 дней утвердить методические рекомендации по порядку применения постановления.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 11 июля сообщил, что, в то время как в ряде других стран наблюдается серьезный подъем заболеваемости COVID-19, в России ситуация остается спокойной. При этом он отметил, что это не отменяет необходимости вакцинации и ревакцинации.

По словам Мурашко, благодаря улучшению обстановки с COVID-19 в РФ в стране удалось в полном объеме возобновить профилактические мероприятия и диспансеризацию населения.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.