Реклама
Прямой эфир
Мир
Шольца обвинили в ошибках на миллиарды евро
Общество
В РФ установят выплаты в размере 25% от оклада лечащим от COVID-19 медикам
Экономика
В России приостановили выдачу разрешений на продажу «дочек» зарубежных банков
Мир
В Запорожской области запретили дискредитацию органов власти России
Мир
Союзные силы взяли под контроль пути отхода ВСУ из Северска и Соледара
Общество
В РГГУ заверили о невлиянии смены типа учреждения на процесс обучения
Спорт
Матчи первого тура ЧР по футболу начнутся с минуты молчания по Ярцеву
Общество
В Калининграде ожидают первые поезда с санкционными товарами в ближайшие дни
Мир
В Белом доме заявили о намерении США играть ключевую роль на Ближнем Востоке
Мир
Экс-президент Молдавии Додон спрогнозировал политический кризис в стране
Наука
«Роскосмос» и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах на МКС

Реаниматолог призвал отказаться от некоторых блюд при гастрите

Реаниматолог Гапонов призвал исключить из рациона жареные, соленые, острые блюда при гастрите
0
Фото: Global Look Press/CTK/digifoodstock.com
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Анестезиолог-реаниматолог Алексей Гапонов предупредил, что при гастрите лучше всего отказаться от употребления некоторых блюд.

Грести плод в себя: сколько черешни можно съедать в день
Врачи рассказали, почему от сезонного деликатеса клонит в сон

В беседе с порталом News.ru в пятницу, 15 июля, специалист уточнил, что исключить из рациона следует «всё вкусное», а именно: жареные, соленые и острые блюда, а также алкоголь. Кроме того, врач посоветовал отказаться от курения, пишет «Москва 24».

Гапонов напомнил, что гастрит — это хроническое воспаление стенки желудка, оно запускает защитные механизмы для противодействия инфекции.

Воспаленные ткани отечны, болят и не функционируют так, как должны. Медик добавил, что гастрит бывает острый и хронический, пишет НСН.

Также Гапонов предупредил, что гастрит может перерасти в онкологическое заболевание. Из-за гастрита в желудке может образоваться язва. Она же провоцирует развитие внутреннего кровотечения и даже рака, сообщает телеканал «360».

В конце июня врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин рассказал, что окрошка может навредить людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Речь идет о гастрите, колите, язве, пишет RT.

В апреле гастроэнтеролог Наталья Шустова посоветовала людям с заболеваниями ЖКТ исключить из рациона определенные виды супа. В частности, это касается людей с гастритом, панкреатитом или язвенной болезнью. Она посоветовала заменить жирные супы на овощные, приготовленные без предварительной обжарки. В них можно также добавить бобовые.

В декабре прошлого года терапевт Лариса Алексеева предупредила, что употребление слишком горячих напитков в зимний период может привести к развитию гастрита и рака. Как отмечает телеканал «Звезда», очень горячая вода может вызывать различные болезни ЖКТ и может нанести вред пищеводу, слизистой ротовой полости и языку.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022