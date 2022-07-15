Реаниматолог призвал отказаться от некоторых блюд при гастрите
Анестезиолог-реаниматолог Алексей Гапонов предупредил, что при гастрите лучше всего отказаться от употребления некоторых блюд.
В беседе с порталом News.ru в пятницу, 15 июля, специалист уточнил, что исключить из рациона следует «всё вкусное», а именно: жареные, соленые и острые блюда, а также алкоголь. Кроме того, врач посоветовал отказаться от курения, пишет «Москва 24».
Гапонов напомнил, что гастрит — это хроническое воспаление стенки желудка, оно запускает защитные механизмы для противодействия инфекции.
Воспаленные ткани отечны, болят и не функционируют так, как должны. Медик добавил, что гастрит бывает острый и хронический, пишет НСН.
Также Гапонов предупредил, что гастрит может перерасти в онкологическое заболевание. Из-за гастрита в желудке может образоваться язва. Она же провоцирует развитие внутреннего кровотечения и даже рака, сообщает телеканал «360».
В конце июня врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин рассказал, что окрошка может навредить людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Речь идет о гастрите, колите, язве, пишет RT.
В апреле гастроэнтеролог Наталья Шустова посоветовала людям с заболеваниями ЖКТ исключить из рациона определенные виды супа. В частности, это касается людей с гастритом, панкреатитом или язвенной болезнью. Она посоветовала заменить жирные супы на овощные, приготовленные без предварительной обжарки. В них можно также добавить бобовые.
В декабре прошлого года терапевт Лариса Алексеева предупредила, что употребление слишком горячих напитков в зимний период может привести к развитию гастрита и рака. Как отмечает телеканал «Звезда», очень горячая вода может вызывать различные болезни ЖКТ и может нанести вред пищеводу, слизистой ротовой полости и языку.