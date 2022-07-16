Военный историк рассказал о первых испытаниях ядерного оружия

16 июля 1945 года в штате Нью-Мексико (США) на полигоне Аламогордо произошло первое в мире испытание ядерного оружия. О том, какое значение имеет это событие для мировой истории, «Известиям» рассказал военный историк Никита Буранов.

По словам специалиста, в первую очередь это событие показало прорыв американской инженерно-технической школы, без преувеличения, лучших умов того времени.

«Другое дело, что мы же помним, как применилось ядерное оружие в Хиросиме и Нагасаки: бомбежки мирных городов, где нет военных объектов, чтобы показать «кузькину мать» Советскому Союзу. Безусловно, это начало новой эпохи. В гонке вооружений участвовали три страны (США, СССР и Германия), у Великобритании также был свой проект. Немцы выбыли из гонки по понятным причинам, но атомная эпоха началась», — подчеркнул Буранов.

Историк отметил, что США понимали, какой огромной силой обладают. Советская армия на тот момент была самой сильной в конвенциальном отношении, однако не теперь, когда у Вашингтона появилось ядерное оружие. Однако благодаря дипломатии и труду руководства СССР у страны появилась возможность уравнять шансы с США в гонке вооружений.

Испытания ядерного оружия в США под названием «Тринити» состоялись в 1945 году. Во время испытания тестировалась плутониевая бомба имплозивного типа, получившая название «Штучка». Этот взрыв считается началом ядерной эпохи.

Взрыв разрушил стальную башню, в которой изначально была бомба, а также расплавил песок полигона.

Впоследствии, 6 августа 1945 года, американская атомная бомба «Малыш» была сброшена на японскую Хиросиму. По разным оценкам, в первый день после взрыва погибло от 70 тыс. до 100 тыс. человек, а к концу 1945 года число жертв возросло до 140 тыс.

Через три дня другая бомба, «Толстяк», была сброшена на Нагасаки. Мощность взрыва составила порядка 21 килотонны в тротиловом эквиваленте. Погибло около 74 тыс. человек.