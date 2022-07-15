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В Запорожской области запретили дискредитацию органов власти России

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Фото: РИА Новости
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Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ, который запрещает дискредитацию органов власти России, а также использование нацистской символики. Об этом он заявил 15 июля в Telegram-канале.

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Согласно документу, на территории области запрещаются любые проявления экстремистской деятельности, в том числе «дискредитация органов власти РФ, внешней политики РФ, Вооруженных сил РФ, ВГА, распространение заведомо ложной информации о действиях органов власти РФ, Запорожской области, создающей угрозу стабильности, пропаганду или оправдание терроризма, включая террористическую деятельность националистических формирований».

Помимо этого запрещается использование нацистской атрибутики, публичные призывы к осуществлению экстремистских действий, а также распространение экстремистских материалов, их изготовление или хранение.

Отмечается, что несоблюдение этих требований может повлечь за собой принудительное выдворение за пределы области. Соответствующее решение будет приниматься военным комендантом и исполняться в течение 24 часов.

В этот же день член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов заявил, что Запорожская область потеряна для Украины навсегда и киевскому режиму необходимо смириться с этим. По словам Рогова, большинство жителей Запорожья видят свое будущее в составе России.

Накануне Балицкий заявил, что в регионе в начале осени пройдет референдум о вхождении в состав России.

Приазовская часть Запорожской области была освобождена Вооруженными силами РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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