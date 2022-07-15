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В РГГУ заверили о невлиянии смены типа учреждения на процесс обучения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
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Новый статус Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) не повлияет на процесс обучения. Об этом 15 июля сообщила пресс-служба вуза.

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«Условия реализации образовательных программ и обучения студентов не изменятся. Вопросы относительно трудовых отношений с ректором регламентированы законодательством Российской Федерации», — говорится в Telegram-канале РГГУ.

Университет получит статус автономного государственного образовательного учреждения по примеру 30 ведущих вузов России.

«РГГУ намерен перейти в статус автономного в соответствии с действующими нормативными документами, о чем было объявлено на заседании ученого совета РГГУ. Порядок перехода из бюджетных в автономные учреждения установлен федеральным законодательством, которое есть в свободном доступе», — отметила пресс-служба.

О переходе вуза к автономному статусу стало известно 14 июля. При этом ректор Александр Безбородов опроверг «Известиям» информацию о том, что вуз выйдет из подчинения профильному министерству.

Главный редактор газеты «Вести образования» Александр Адамский рассказал, что переход к автономному статусу позволит РГГУ более свободно распоряжаться своим бюджетом и расширить финансово-хозяйственную деятельность.

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