Бывший президент Молдавии Игорь Додон в пятницу, 15 июля, спрогнозировал политический кризис в стране, а также проведение досрочных парламентских и президентских выборов в республике.

Как отметил бывший глава государства в интервью «России 24», ситуация в Молдавии очень сложная, причем она будет ухудшаться и дальше из-за политической некомпетентности действующих властей и попыток «играть в геополитику» на стороне Запада против РФ.

«Есть ли шанс у них удержаться? Я думаю, что шансов очень мало, я думаю, что будет правительственный кризис. Я думаю, вероятность, что дойдем до досрочных парламентских и президентских выборов, это реальная перспектива», — предположил Додон.

17 июня глава совета по телевидению и радио Лилиана Вицу сообщила, что президент Молдавии Майя Санду подписала закон о запрете трансляции новостных программ из России. Под действие закона попадают в том числе аналитические программы и российские военные фильмы.

Кроме того, в этот день Майя Санду заявила, что Молдавия старается поддерживать «минимальную» связь с Россией, в частности, контакты осуществляются на уровне послов. Она также подчеркнула, что не видит связи между намерением страны стать членом ЕС и поставками газа из РФ.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров между тем высказал мнение, что Молдавию пытаются превратить во «вторую Украину», такой потребительский подход со стороны молдавского руководства он назвал попрошайничеством.