Министр социальной политики Украины Лазебная подала в отставку
Министр социальной политики Украины Марина Лазебная подала заявление об отставке. Об этом представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил в пятницу, 15 июля.
«В Верховную раду поступило заявление Лазебной Марины Владимировны об отставке с должности министра социальной политики Украины», — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее, 9 июля, президент Украины Владимир Зеленский уволил послов государства в Венгрии, Индии, Норвегии и Чехии, передает RT.
Также он уволил Андрея Мельника с должности посла Украины в Берлине, пишет REGNUM.
Такие меры Зеленский объяснил ротацией.
До этого, 4 июля, газета Bild, ссылаясь на несколько источников, сообщила, что Мельник покинет свой пост и вернется на родину, где получит новую работу. В Киеве дипломат может получить должность замминистра иностранных дел.
Мельник известен скандальными высказываниями. Так, 30 июня в беседе с немецкими журналистами он сравнил националиста Степана Бандеру с Робин Гудом. Позже в МИД Украины уточнили, что Мельник высказал свое личное мнение.
Кроме того, в мае он назвал канцлера Германии Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой из-за его отказа ехать в Киев после заявления Киева о нежелании принимать у себя президента Германии.