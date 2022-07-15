В Подмосковье стартовала акция по сдаче бытовой техники на переработку
В Московской области стартовала экологическая акция «Сдай бытовую технику на Мегабак». Об этом в пятницу, 15 июля, сообщается на сайте регионального министерства ЖКХ.
Так, жители региона в обмен на поломанную технику получат шанс выиграть подарки от компаний-переработчиков.
Как рассказал глава ведомства Антон Велиховский, мероприятие было организовано по просьбам жителей Подмосковья. По его словам, прошлогодний фотоконкурс показал, что люди готовы заниматься правильной утилизацией и делиться этим в соцсетях.
Для участия в розыгрыше необходимо сдать крупногабаритные отходы в одну из 60 точек «Мегабак» в 56 округах региона, сделать фото с привезенной техникой и опубликовать снимок в соцсети «ВКонтакте» с хештегом #сдалстаруютехникунаМегабак. Всего выберут девять победителей, сообщает телеканал «360».
Проект реализуется по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с целью не допустить свалки крупногабаритных отходов в городах региона.
Акция продлится до 15 сентября.
Ранее в июле агентство городских новостей «Москва» сообщало, что жители Подмосковья сдали на площадках проекта «Мегабак» 38 тыс. куб. м крупногабаритных отходов на вторичную переработку за первые шесть месяцев 2022 года. Отмечается, что благодаря таким площадкам уже собрано более 105 тыс. куб. м вторсырья, из которых более 52 тыс. куб. м было собрано только за 2021 год.
В феврале российский экологический оператор предложил усовершенствовать систему контроля за заводами-утилизаторами — отслеживать фактическую переработку упаковки и товаров. Для этого следует сформировать реестр предприятий, данные которых будут попадать в государственную систему учета отходов от использования товаров.