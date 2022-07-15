Путин подписал указ о назначении Мантурова вице-премьером

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении министра промышленности и торговли Дениса Мантурова на должность вице-премьера. Об этом, в пятницу, 15 июля, сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент назначил Дениса Мантурова заместителем председателя правительства Российской Федерации — министром промышленности и торговли Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Также глава государства освободил Юрия Борисова от должности зампредседателя кабмина и назначил его генеральным директором госкорпорации «Роскосмос». Дмитрий Рогозин соответственно от этой должности был освобожден.

Ранее в пятницу Госдума утвердила Мантурова на пост вице-премьера.

12 июля президент Путин подписал указ об увеличении числа вице-премьеров в правительстве с 10 до 11. В тот же день стало известно о рассмотрении Госдумой вопроса об утверждении Мантурова на должность вице-премьера.

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов тогда пояснил «Известиям», что для концентрации возможностей и ресурсов необходима должность вице-премьера, который является министром промышленности.

По его мнению, сейчас необходимость сплава науки, технологий и производства является наиболее значимой целью, и для ее достижения очень нужно концентрировать возможности в одних руках вице-премьера и министра.

В тот же день источник в нижней палате рассказал «Известиям», что причиной внеочередного заседания Госдумы 15 июля могут стать в том числе кадровые решения.