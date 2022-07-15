Клещевые инфекции выявили у 160 жителей Иркутской области
С начала сезона свыше 11,4 тыс. жителей Иркутской области пострадали от укусов клещей. Различные инфекции выявлены у 160 пациентов.
По данным Роспотребнадзора, случаи присасывания клещей зарегистрированы на большинстве территорий региона. В числе пострадавших — почти 2,5 тыс. детей. На исследование в лаборатории поступили 7,1 тыс. особей клещей. Свыше 1,9 тыс. особей оказались заражены иксодовым клещевым боррелиозом, еще 88 клещей переносили энцефалит. Другие инфекции обнаружены в 583 вредителях, пишет ИА IrkutskMedia.
Клещевой энцефалит диагностировали у 65 человек. Еще 72 пострадавших заразились боррелиозом, 23 — риккетсиозом.
В Нижегородской области вирусным энцефалитом от укуса клеща заразился двухлетний ребенок. Это единственный случай заболевания в регионе в 2022 году.