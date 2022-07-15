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Арестован обвиняемый в убийстве сотрудницы фирмы микрозаймов в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Суд в Москве арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве сотрудницы фирмы микрозаймов. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщается на сайте столичной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что суд заключил 46-летнего мужчину под стражу на срок до 11 сентября 2022 года.

Сотрудница микрофинансовой фирмы была убита вечером 10 июля в офисном помещении, расположенном на Кожевнической улице. Ей выстрелили в голову из переделанного для стрельбы боевыми патронами пистолета. От полученной травмы 51-летняя женщина скончалась на месте.

Ее тело было обнаружено утром 11 июля, отмечает телеканал «Звезда».

Обвиняемый скрылся с места преступления, однако был оперативно задержан в подмосковной Балашихе, пишет «Москва 24». В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела об убийстве и незаконном обороте оружия, пишет НСН.

Как уточняет агентство городских новостей «Москва», ранее обвиняемый был заемщиком денежных средств в размере 30 тыс. рублей в данной микрофинансовой организации. Деньги в полном объеме он не вернул.

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