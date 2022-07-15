В Госдуме допустили проведение еще одного внепланового заседания
В Госдуме может состояться еще одно внеплановое пленарное заседание, сообщил 15 июля спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«У политиков отпусков не бывает. Если вдруг нужно будет собраться рассмотреть вопросы, которые мы с вами обязаны как можно быстрее принять в интересах наших граждан, то сделаем это быстро собравшись, эффективно, когда необходимо», — сказал он на заседании в пятницу.
В этот день в Госдуме состоялось внеочередное пленарное заседание. Спикер связал его проведение с необходимостью принять ряд законопроектов.
Рассмотрены ряд инициатив правительства, депутатов по поддержке граждан и экономики. Среди них в том числе проект о статусе ветерана для пограничников — участников спецоперации по защите Донбасса, законопроект, разрешающий направлять средства маткапитала на оплату частных детских садов, и др.
Кроме того, Госдума утвердила Дениса Мантурова на должность заместителя председателя правительства РФ — министра промышленности и торговли.
6 июля Госдума завершила весеннюю сессию. Предполагается, что следующая сессия начнется 30 августа.
На следующий день президент России Владимир Путин назвал достойными итоги работы парламентариев. Глава государства подчеркнул, что депутатам удалось работать быстро и решительно после 24 февраля. По его мнению, все фракции «подтвердили состоятельность и зрелость, действовали как настоящие государственники и патриоты».