Реклама
Прямой эфир
Политика
Песков опроверг связь отставки Рогозина с претензиями к его работе
Мир
МИД Британии вызвал российского посла из-за смерти британского наемника
Спорт
Умер бывший главный тренер сборной России Георгий Ярцев
Мир
Washington Times предрекла победу РФ после визита Байдена в Эр-Рияд
Политика
В Госдуме допустили проведение еще одного внепланового заседания
Политика
В Совфеде ответили на предложенный ЕК седьмой пакет санкций против России
Мир
Захарова обвинила ООН в предвзятости по ситуации с Винницей
Мир
В Белом доме заявили о намерении США играть ключевую роль на Ближнем Востоке
Общество
Путин наградил разработчиков вакцин от COVID-19
Наука
«Роскосмос» и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах на МКС
Политика
Путин на совещании с Совбезом обсудил ситуацию в регионах

В Госдуме допустили проведение еще одного внепланового заседания

0
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Госдуме может состояться еще одно внеплановое пленарное заседание, сообщил 15 июля спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Выполнили норму: как Госдума завершила весеннюю сессию
И почему депутаты считают, что хорошо поработали за последние полгода

«У политиков отпусков не бывает. Если вдруг нужно будет собраться рассмотреть вопросы, которые мы с вами обязаны как можно быстрее принять в интересах наших граждан, то сделаем это быстро собравшись, эффективно, когда необходимо», — сказал он на заседании в пятницу.

В этот день в Госдуме состоялось внеочередное пленарное заседание. Спикер связал его проведение с необходимостью принять ряд законопроектов.

Рассмотрены ряд инициатив правительства, депутатов по поддержке граждан и экономики. Среди них в том числе проект о статусе ветерана для пограничников — участников спецоперации по защите Донбасса, законопроект, разрешающий направлять средства маткапитала на оплату частных детских садов, и др.

Кроме того, Госдума утвердила Дениса Мантурова на должность заместителя председателя правительства РФ — министра промышленности и торговли.

6 июля Госдума завершила весеннюю сессию. Предполагается, что следующая сессия начнется 30 августа.

На следующий день президент России Владимир Путин назвал достойными итоги работы парламентариев. Глава государства подчеркнул, что депутатам удалось работать быстро и решительно после 24 февраля. По его мнению, все фракции «подтвердили состоятельность и зрелость, действовали как настоящие государственники и патриоты».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022