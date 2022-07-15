WT: Россия продолжит активно зарабатывать на продаже нефти после визита Байдена в Эр-Рияд

Визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию для подписания договора об увеличении добычи нефти может обернуться для России неожиданной победой. Об этом в пятницу, 15 июля, заявил обозреватель Бен Вольфганг в статье для издания The Washington Times.

Автор, ссылаясь на данные Reuters, отмечает, что Саудовская Аравия во II квартале этого года удвоила импорт российской нефти и высвободила больше своей нефти для экспорта по всему миру, в том числе в США.

Как подчеркивается в статье, рост импорта российского топлива подорвало усилия США и НАТО сократить доходы Москвы от экспорта энергоносителей.

Также, по словам Вольфганга, Байден сталкивается с критикой со стороны республиканцев и лидеров энергетической отрасли.

По мнению автора статьи, даже если президент США убедит лидеров Саудовской Аравии нарастить добычу и закупки энергоносителей, Россия всё равно продолжит активно зарабатывать на продаже топлива ближневосточным странам.

Накануне The Wall Street Journal сообщило, что Саудовская Аравия стала ближе к России и не планирует помогать США в добыче нефти. Как подчеркнул автор статьи, президент России Владимир Путин смог укрепить отношения с наследным принцем королевства Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом, в то время как большая часть развитых стран избегала его.

Отмечается, что Байден никогда не встречался с наследным принцем и даже не разговаривал с ним по телефону, а во время предвыборной кампании грозился сделать из Саудовской Аравии страну-изгоя.

В Кремле 13 июля подчеркнули, что Москва ценит работу с партнерами, в том числе с Саудовской Аравией в рамках договоренностей ОПЕК+, и надеется, что развитие отношений Эр-Рияда с другими мировыми столицами не будет направлено против РФ.